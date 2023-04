Confagricoltura, a Monopoli per parlare di Xylella

Mercoledì 5 aprile alle 18 nella sala ricevimenti Donna Giulia di Monopoli (Ba) si terrà il convegno “Xylella fastidiosa: fitopatia – lotta obbligatoria – deroghe”, promosso da Confagricoltura Bari-Bat, durante il quale si farà il punto sul grave problema che ha colpito gli ulivi pugliesi e le attività da svolgere per debellare il problema. “Dalla comparsa di questo fenomeno – ha spiegato Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat – poniamo la massima attenzione alle sue evoluzioni e in questa direzione abbiamo attivato sul territorio tutte le nostre risorse tecniche per tenere sempre aggiornati ed informati gli imprenditori agricoli interessati sullo stato dell’arte nella gestione dell’emergenza Xylella, sugli sviluppi scientifici per debellarla e sulle novità normative relative alla riqualificazione delle zone colpite ed al rilancio dell’agricoltura di quei territori”.

La Xylella fastidiosa si è manifestata in Puglia a partire dal 2013 e in dieci anni ha distrutto circa 21 milioni di ulivi nella stessa regione, interessando quasi 750 mila ettari e compromesso il 50% dell’olivicoltura pugliese. Dello scorso 28 marzo, invece, è la circolare del dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia che ha indicato i comuni con altitudine superiore ai 200m sul livello del mare dove la sputtacchina, insetto vettore della Xylella, ha raggiunto il quarto stadio giovanile e nei quali urgono interventi sui terreni. Tra questi nella provincia di Bari ci sono Cellamare, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Polignano e Rutigliano.

“Durante l’incontro, al quale parteciperanno illustri esponenti del settore, verranno prese in esame le opportunità che le misure previste da PAC e PSR mettono a disposizione dei nostri agricoltori per sostenere il contrasto al fenomeno applicando pratiche agricole virtuose e sostenibili”. Relatori del convegno saranno Gianni Porcelli, vicedirettore Confagricoltura Bari-Bat, con una relazione su “Misure a superfice PSR2023/27” e Roberto Summo, responsabile CAA, che tratterà “Compatibilità tra EcoschemiPAC e Xylella”. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Monopoli Angelo Annese, con i saluti istituzionali, mentre a chiusura interverrà Massimiliano Del Core, il quale proprio nei giorni scorsi ha incontrato il sottosegretario Lapietra, alla presenza dei vertici nazionali e regionali di Confagricoltura, caldeggiando la nomina di un commissario unico per la Xylella quale aiuto per la risoluzione del problema. A caratterizzare il convegno, moderato da Paolo Leoci componente del consiglio direttivo Confagicoltura Bari-Bat e delegato di Monopoli, sarà un momento dedicato al dibattito, nel quale i presenti potranno porre le loro domande ai due esperti. “Puntiamo a rendere gli agricoltori pienamente informati e coscienti del fenomeno perché questa rappresenta non solo un’emergenza ma un vero attacco strutturale sull’agricoltura ed al paesaggio della nostra regione. Inoltre bisogna che il Governo prenda decisioni rapide ed efficaci per garantire la corretta distribuzione delle risorse già stanziate e l’implementazione tempestiva delle azioni per bloccare l’avanzata del batterio. Noi abbiamo fortemente richiesto la nomina di una figura che possa seguire l’intero iter per contrastare questo grave problema”.