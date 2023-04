Gli ruba l’auto e chiede soldi per restituirla: un arresto ad Andria

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria, durante servizio di pattuglia automontata, sono intervenuti nella centralissima via Cavour per segnalata rapina in atto. Giunti sul posto la vittima ha riferito di essere stata aggredita da uno sconosciuto il quale, minacciandola con un coltello, gli rubava l’autovettura.

Successivamente il rapinatore si è messo in contatto con la vittima e le ha proposto la restituzione dell’auto appena rubata, previa consegna di somma di denaro, quale estorsione con il così detto metodo del “cavallo di ritorno”. Scambio da eseguirsi di lì a poco nella vicina piazza Catuma.

Militari operanti hanno posto in essere mirato servizio di osservazione e controllo, intervenendo repentinamente nell’atto dello scambio del denaro tra la vittima ed il rapinatore. Bloccato il malvivente, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di recuperare la somma di denaro appena ottenuta dalla vittima ed un coltello della lunghezza di 23 cm, nonché di restituire l’autovettura oggetto della rapina al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato per rapina ed estorsione (artt. 628 – 629 C.P.). Il G.I.P. ha poi convalidato l’arresto disponendo l’applicazione -nei suoi confronti- della custodia cautelare in carcere.