Picchiato da baby gang in stazione, paura per un 21enne a Bari

Aggressione sabato sera in piazza Moro. Vittima un barman 21enne originario della Nuova Guinea picchiato selvaggiamente da una baby-gang. Il 21enne stava rientrando da Polignano dopo il lavoro quando è stato accerchiato e picchiato: “Da qui tu non passi”, avrebbero detto i teppisti che subito dopo lo avrebbero picchiato, fino a lasciarlo ferito su una panchina. Pare che ci sarebbero state anche offese razziste. Il 118 è stato chiamato da un passante e il 21enne è ricoverato al Policlinico. Non si esclude che il branco possa aver usato anche oggetti affilati per colpirlo. Indaga la polizia ferroviaria che sta visionando i filmati delle telecamere. (foto repertorio)

