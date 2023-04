Allarme bomba durante scavi, paura a Brindisi

Allarme bomba durante gli scavi. È accaduto in particolare a Brindisi dove, un grosso oggetto cilindrico, è emerso mentre erano in corsa i lavori per la posa in opera della fibra lungo via Torpisana, nel centro cittadino. Fortunatamente, si è trattato di un allarme: in seguito all’intervento degli artificieri è stato possibile constatare che quello che inizialmente sembrava fosse un ordigno bellico inesploso era in realtà una colonna (o una parte di essa), presumibilmente antica.

Adesso toccherà agli esperti della sovrintendenza archeologia a stabilire la datazione della colonna. Nell’immediato però, la scoperta ha scatenato l’allarme degli operai che hanno immediatamente sospeso i lavori allertando le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’area, quando ancora non vi era certezza sulla natura dell’oggetto, è stata interdetta al traffico ed è stata prevista, inoltre, la momentanea evacuazione da una palazzine della zona.

Foto repertorio