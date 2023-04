Bari, braci accese a Sammichele: torna la sagra della zampina

Lunedì 10 aprile ritorna con grandi novità Pasquetta e Zampina, l’evento annuale ad ingresso libero che trasforma il centro cittadino di Sammichele di Bari in un mega barbecue a cielo aperto, l’ideale per trascorrere una briosa e confortevole esperienza fuori porta tutta da vivere all’insegna del buon cibo e della spensieratezza.

Annunci

Grazie ai confortanti riscontri delle edizioni passate, quella del 2023 sarà decisamente arricchita non solo dalla presenza del noto artista Cristiano Malgioglio, che incornicerà la giornata con la sua esibizione in piazza Vittorio Veneto, ma anche dall’apertura ai visitatori del giardino del Castello Caracciolo che per l’occasione diventerà un’area picnic dove spaparanzarsi al sole ascoltando buona musica e magari cimentarsi in qualche attività ludica.

Piazze e strade saranno nuovamente travolte sin dal mattino dal profumo delle braci accese, pronte a celebrare la gustosissima Zampina proposta per l’occasione in invitanti panini farciti. Delle vere e proprie aree degustazione saranno pronte ad accogliere turisti e avventori in prossimità delle bracerie e delle attività gastronomiche del luogo all’ombra del Castello Caracciolo, sede del Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco”, che sarà possibile visitare insieme alla graziosa Chiesetta della Maddalena.

In alternativa all’offerta di “cibo di strada”, sarà possibile gustare comodamente i classici menù presso tavolate imbandite all’aperto o all’interno delle caratteristiche salette.

Un binomio vincente quello tra gastronomia e divertimento che si potenzia quest’anno nel suo programma e che vede un ampliamento dell’area interessata all’evento, con diverse conferme tra attività culturali, esperienziali e didattiche, concepite per soddisfare le aspettative di tutti.

Visite guidate, escursioni, attività sportive, esposizioni artistiche, collezionismo, laboratori ludico didattici, giochi, green aree attrezzate, concerti, dj set, gonfiabili, luna park e spettacoli, renderanno il lunedì dell’Angelo una giornata indimenticabile. Il programma del gusto, oltre al panino con la Zampina, prevedrà primi piatti, caciocavallo impiccato, panzerotti, dolci, gelati e tanto altro proposto da esperti gastronomi.

L’obiettivo rimane quello di promuovere in rete il panorama culturale e turistico del territorio, valorizzando tutte le peculiarità, nel rispetto dell’ambiente e dell’essenzialità, dando così vita ad una vetrina partecipata per la gioia di turisti e visitatori. Una pasquetta diversa, da vivere in spensieratezza sino al tramonto.

Pasquetta e Zampina, nella sua quarta edizione, si impegna a condividere la mission socio-ambientale del progetto “è peccato”, promosso dall’associazione trullando, e si ripropone con un format concepito per stimolare il contatto umano e la convivialità di piazza. Concetti, questi, che diventano obiettivi pienamente condivisi dalla corposa rete di associazioni coinvolte, dai partner e dagli operatori locali insieme al Comune di Sammichele di Bari, da poco riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia.