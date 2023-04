Bari, in via Dante rifiuti ingombranti: “Sono a ridosso dei portoni”

Ogni giorno la storia si ripete. Siamo in via Dante, nel quartiere Libertà, a ridosso del centro cittadino. I rifiuti strabordano dai bidoni. Ci sono materassi ma anche gabinetti abbandonati. I rifiuti sono talmente ingombranti da occupare parte del marciapiede. Per qualche residente è anche difficile uscire dal portone di casa. “La situazione non cambia – spiega un utente – ogni giorno sempre peggio. Dobbiamo convivere con l’immondizia a un soffio da casa. Le segnalazioni, finiscono nel dimenticatoio. Non è giusto”.

