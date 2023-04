Bari, incidente in tangenziale: lunghe code in direzione Sud

Ancora un incidente stradale in tangenziale. Accade, in particolare, all’altezza del km 823 a Mola di Bari, in direzione Sud. A segnalarlo è la polizia locale di Bari che consiglia, nello specifico, di moderare la velocità per via di possibili disagi al traffico.

La polizia, in particolare, segnala possibili code sino a Torre a Mare e a partire dall’uscita 11 in zona Poggiofranco. Onde evitare di restare bloccati nel traffico che, per via dell’incidente, potrebbe scorrere lentamente, si consiglia di prevedere percorsi alternativi Ancora ignote le dinamiche dell’incidente avvenuto intorno alle 17.30, sul posto sono in corso i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento…

