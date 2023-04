Bari, incidente sulla statale 16: code a partire da Torre a mare

Non sono ancora note le cause di un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla statale 16, direzione sud all’altezza di Mola di Bari. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto sarebbe uscita fuori strada. Al momento non si conoscono le condizioni degli automobilisti coinvolti. Una lunga coda si è formata a partire dall’uscita di Torre a mare. Il consiglio è di moderare la velocità. Sul posto personale dell’Anas e gli uomini della polizia locale.

