Fasano, concorso a premi dello zoo Safari: è una truffa

Una truffa ideata ad hoc per appropriarsi di dati personali e ottenere soldi. A nome dello Zoo Safari degli hacker, creando un profilo fake, hanno ideato infatti un falso concorso per vincere quattro biglietti per l’ingresso nel giardino zoologico nonché parco divertimenti. I truffatori invitano a compilare un forum con il quale entrano in possesso dei dati dei poveri malcapitati.

