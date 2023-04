Inseguimento per le vie di Barletta: due arresti

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che continuano senza pause i controlli dei Carabinieri di Barletta, nel contrasto ai furti di autovetture. Nella scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, a seguito di segnalazione giunta sulla linea “112”, sono giunti sul posto e si sono si sono trovati davanti due persone, intente a forzare un’autovettura in sosta al fine di rubarla.

Alla vista degli operanti i due sono saliti velocemente a bordo dell’auto con cui erano giunti sul posto per poi darsi alla fuga per le vie cittadine. I militari li hanno inseguiti e accerchiati riuscendo a bloccare l’auto. I due dovranno rispondere di tentato furto in concorso. Espletate le formalità di rito, sono stati tradotti uno presso la casa circondariale di Trani e l’altro presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Trani, informata dagli operanti. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.