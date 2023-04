Locorotondo, nascondeva 13 chili di marijuana: arrestato 34enne

I Carabinieri del comando stazione di Locorotondo, all’esito di diversi servizi antidroga, hanno tratto in arresto un 34enne del posto, ritenuto – fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa – responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Annunci

L’operazione antidroga, condotta con il prezioso aiuto di “Fighter”, pastore tedesco in forza al Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, è scattata nella mattinata del 29 marzo quando gli uomini in divisa hanno sottoposto a perquisizione i locali dell’abitazione dell’uomo, rinvenendo quattro bustine in cellophane, contenenti totali 12 grammi di Marijuana, occultate all’interno di un armadio.

A quel punto i militari hanno quindi deciso di estendere le operazioni ad una pertinenza adiacente all’abitazione, nella piena disponibilità del 34enne, trovando questa volta diversi sacchi contenenti ben 13 kg di marijuana oltre a due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. E’ stato pertanto tratto in arresto e tradotto.

Il 34enne, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato associato al carcere di Bari, a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo che ha chiesto la convalida dell’arresto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto è stato convalidato dal Gip presso il Tribunale di Bari, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.