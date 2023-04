Settimana Santa a Noicattaro: la tradizione si ripete

Si aprono con il falò del Triduo pasquale e la processione dei fedeli, i riti della Settimana santa nojana. Partono il 6 aprile gli appuntamenti a Noicattaro; una tradizione che si rinnova tra fede e tradizione popolare, organizzati dalle Parrocchie di Noicattaro e dai Padri Agostiniani con il supporto della Wonderland Eventi per la comunicazione e il patrocinio del Comune di Noicattaro.

Annunci

Il falò del Triduo pasquale e il corteo delle 7 chiese – Il Giovedì Santo è connotato dalla visita agli altari della reposizione nelle sette chiese della città, in cui si conservano le ostie consacrate. Il grande falò verrà acceso alle 20, nei pressi della Chiesa della Lama, e rimarrà attivo per tutto il tempo del Triduo pasquale. Alle 20.30 è poi prevista la processione dei fedeli con saio e volto coperto: il primo ‘crocifero’ porta per le strade della città la croce di Gesù fino agli altari allestiti nelle chiese, per poi fare ritorno alla Chiesa della Lama. A questa processione si aggiunge il corteo cittadino composto dall’amministrazione comunale, dalla Confraternita del Santissimo Sacramento e Don Vito sacerdote della Parrocchia Santa Maria della Pace. È una tradizione che si rinnova da antica data ed attesta il coinvolgimento di tutta la città al rito della rinascita che trova in Cristo il suo artefice.

Il piano parcheggi e viabilità – Dal 6 all’8 aprile, in occasione dei riti della Settimana santa nojana, è stato previsto uno specifico piano parcheggi e viabilità per assicurare la sicurezza dei partecipanti e l’ordine pubblico. Diverse strade saranno infatti oggetto di apposita ordinanza di divieto di transito e divieto di sosta, facendo così diminuire il numero di posti auto a disposizione.

Per poter ovviare a ciò, sono state individuate cinque aree parcheggio:

Parcheggio via Capurso (area ex circo) Parcheggio via Mazzini (Parco comunale) Parcheggio via Desimini (nei pressi di Piazza Rinascimento) Parcheggio via Amendola (rotatoria palazzetto dello sport) Parcheggio FSE

I parcheggi si possono visualizzare su Google Maps al seguente link: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1CDvvqQ4Ym-VvJUOXE5_FvDGU1gLg_YY&usp=sharing

Sempre dal 6 all’8 aprile il piano di sicurezza, redatto dal geom. Giannico Campobasso, ha previsto di invertire il senso di marcia di via Mazzini angolo via Macario. L’ordinanza sarà attiva il 6 e 7 aprile dalle 19 e l’8 aprile dalle 13.