Bari, finestrino rotto di un’auto: teppisti in azione

Ancora un atto vandalico in via Dante. Qualcuno ha rotto i finestrini di un’auto in sosta. È successo poco fa a pochi metri dal centro. Non è chiara la motivazione del gesto: se l’obiettivo era un furto o un atto di vandalismo. Fatto sta che non è la prima volta che capita e i residenti sono esasperati.

Annunci