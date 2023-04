Non c’è pace per la tangenziale. Anche oggi un incidente sta paralizzando il traffico. Si è verificato in direzione sud all’altezza di Torre a Mare. Il traffico sta subendo un rallentamento e la polizia locale invita alla prudenza e a prevedere percorsi alternativi.

Un secondo incidente è avvenuto intorno alle 19.20 in direzione nord all’uscita 13 di san Pasquale. Si registrano anche qui lunghe code e la polizia locale invita ad uscire in via Gentile e via Caldarola. (foto repertorio)