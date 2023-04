Bari, ritrovato il sidecar rubato a una coppia americana

E’ stato ritrovato grazie al lavoro incessante della polizia locale, il sidecar rubato ieri a Bari a un coppia di viaggiatori americani, Austin ed Ellie Brown, in luna di miele. Bari. La coppia americana si era subito attivata per avviare le ricerche, rivolgendosi alla Polizia e pubblicando un post su Facebook: “È un Ural 21 tutto nero targato Colorado. Aiutateci a ritrovarlo”. Il sidecar era stato tubato nella notte tra il 4 e il 5 aprile all’esterno di un bed and breakfast, in via Crisanzio.

