Folla nel centro storico per la tradizione dei sepolcri. In tantissimi hanno partecipato ai riti della Settimana Santa.

“Stasera – ha detto Decaro – nella città vecchia, nonostante la temperatura non proprio primaverile, ci siamo riscaldati con il calore della nostra comunità riunitasi per onorare la tradizione dei sepolcri nella città vecchia. Incontrarci, stringerci le mani e ritrovarci, in questo momento di fede e di tradizione, mi ha rimesso in pace con il mondo”. (Foto decaro)