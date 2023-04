A Bari la prima “panchina albero” per ridurre l’inquinamento

Una panchina “albero” in largo Sorrentino in grado di assorbire le polveri sottili e di “raffreddare” anche la temperatura nelle immediate vicinanze. In largo Sorrentino all’altezza dell’ingresso del parco Rossani arriverà nelle prossime settimane “City tree”, già presente in metropoli come Parigi o Londra. L’iniziativa è dell’associazione “Save the Planet APS” e sarà messa a disposizione gratuitamente del Comune di Bari.

Annunci

Sopra la panchina sarà montato un pannello con delle colture di muschio dotate di foglie dalla superficie più grande rispetto a qualsiasi altra pianta. Questo permetterà di catturare una maggiore quantità di fattori nocivi ed offrire, così, una risposta all’inquinamento. Secondo la Green City Solutions, l’azienda di Berlino che produce CityTree, la panchina “verde” farebbe le veci di ben 275 alberi veri.

Sono quattro i passaggi di cui si occupa questo arredo urbano: l’aria calda e sporca viene aspirata dalle ventole integrate. Scorre attraverso le stuoie verticali di muschio e viene pulita e raffreddata durante il processo. L’aria pulita e fresca fuoriesce nell’ambiente attraverso il design ecologico dell’ombreggiatura. I sensori integrati controllano la fornitura di muschio e misurano le prestazioni e i dati ambientali in tempo reale. La particolare panchina è in grado di ridurre l’inquinamento da polveri sottili nelle immediate vicinanze fino all’82 per cento. Nelle giornate calde, il CityTree può raffreddare la temperatura nelle immediate vicinanze fino a 4°C.