Attentato a Tel Aviv, morto un italiano – VIDEO

Un turista italiano di 35 anni, Alessandro Parini, avvocato romano, è stato ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo-israeliano con l’auto lanciata sulla folla.

“Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a Tel Aviv.E Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro”, scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.

Nell’attacco ci sono anche almeno altri 5 feriti, tra cui – riferiscono ancora i media – un altro italiano e tre britannici. L’attentatore, che una volta uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla, è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza.

La zona dove è avvenuto l’attentato è molto frequentata da turisti, affluiti in gran numero durante le festività pasquali. Sul posto, rovesciata, l’auto usata per l’attentato. Hamas e la Jihad islamica non hanno mancato di manifestare la loro soddisfazione per l’attacco definito “un’operazione di alto livello”.