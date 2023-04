Bari, al San Paolo rifiuti in strada da giorni

“In questa zona non si vede un operatore ecologico o spazzino da almeno un paio di mesi”. A denunciarlo è un cittadino che ha voluto raccontare a Borderline24 una situazione che, nonostante diverse segnalazioni, sembra non cambiare mai. Siamo in particolare nel quartiere San Paolo, in via Arturo Atti.

Annunci

“Ho inviato questa foto – sottolinea il cittadino allegando diversi scatti – a un mio conoscente, consigliere del Municipio, lo scorso 23 marzo.Per terra ci sono vetri rotti, il coperchio di una scatoletta di tonno e un pannolino” – ha raccontato evidenziando che sono li da molto tempo ormai.

“Ho scattato un’altra foto lo scorso mercoledì 5 aprile – ha proseguito – nulla è cambiato. Il problema principale che abbiamo notato, anche parlando con il vicinato, è che in questa zona non si vede un operatore ecologico o uno spazzino come si vuol chiamare, da almeno un paio di mesi” – ha concluso.