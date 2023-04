Bari, festa di San Nicola: spuntano le prime luminarie

Al via i preparativi per la tanto attesa festa di San Nicola che si terrà, come da tradizione, a maggio. Ad annunciarlo è il sindaco di Bari, Antonio Decaro che nel primo pomeriggio ha postato sui social una foto per annunciare l’installazione dei primi pali con le decorazioni installati in mattinata a piazza del Ferrarese.

“Iniziano i preparativi per la festa del nostro Santo. Voi siete pronti?” – ha scritto il sindaco. Alle celebrazioni di San Nicola manca in particolare un mese, ma visto il grande numero di afflusso di turisti e cittadini previsto, soprattutto per via delle celebrazioni che tornano prive di restrizioni, diversamente dagli scorsi anni, i lavori hanno già preso il via.

Anche quest’anno sarà la ditta Paulicelli a illuminare Bari in onore delle celebrazioni per il Santo più venerato al mondo, accogliendo con le imponenti scenografie luminose, i migliaia di pellegrini che annualmente visitano la città per venerare il Santo. Partendo da Corso Vittorio Emanuele, un tunnel di 15 metri accompagnerà i fedeli all’ingresso della festa, in Piazza Ferrarese, dove le installazioni di luci faranno da cornice al palco su cui verrà installata la statua di San Nicola.

“Siamo felici – spiega Domenico Paulicelli – di dare il via alla prima grande festa della nostra città e della nostra regione. Questo per noi rappresenta un anno molto importante, torniamo a vivere a pieno le celebrazioni, portando in scena una struttura più complessa rispetto al 2022, inoltre a Maggio verrà annunciato il nostro rebranding, con il lancio di un nuovo logo. Il nostro legame con la celebrazione del Santo, ha radici profonde: San Nicola segna un punto di partenza nella nostra centenaria storia, è stata per noi, la prima occasione di mostrare, nel lontano 1920 con nonno Francesco, le nostre splendenti opere d’arte alla città. Ci teniamo a ringraziare Padre Giovanni Distante che ha collaborato con noi realizzando questo progetto fatto di arte, luci e tradizione” – ha concluso.

