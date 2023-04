La festa di inaugurazione di Torre Quetta è rinviata per maltempo. Lo hanno comunicato i gestori. “Purtroppo le previsioni non sono buone per Pasquetta, abbiamo quindi deciso di posticipare la festa prevista alla data del 22 Aprile – spiegano – ma lunedì 10 Aprile Torre Quetta sarà comunque aperta con i nuovi chioschetti. Con o senza ombrello vi aspettiamo per un caffè, un aperitivo o una birretta in compagnia”.

Annunci