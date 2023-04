Interrompe partita per salvare un tifoso: la storia di Cristiana

Ha interrotto la partita per cercare di salvare un tifoso. La sua storia oggi viene raccontata ovunque: è quella di Cristiana Laraspata che ieri, a Vastogirardi, in provincia di Isernia, stava arbitrando un match di serie D. Laraspata, della sezione di Bari, è al secondo anno di specializzazione in Anestesia e rianimazione all’Università degli studi di Bari. In attesa che arrivasse l’ambulanza, Cristiana ha cominciato un massaggio cardiaco. Ha fatto di tutto per aiutarlo, ma alla fine l’uomo è morto in ospedale, colpito da un infarto. “Cristiana, arbitro donna nonché specializzanda anestesista, al suo esordio in serie D interrompe match e soccorre tifoso colto da malore – commenta il consigliere municipale Stefano Franco – Cristiana non ha esitato un secondo e ha effettuato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorsi. Questo è sport. Cristiana, orgoglio dello sport barese. Chiedo pubblicamente al sindaco Antonio Decaro , all’assessore allo sport Pietro Petruzzelli e al presidente della Commissione con delega allo sport del Comune di Bari Giuseppe Cascella di premiare con un riconoscimento la nostra concittadina”. (foto l’Aia)

Annunci