Südtirol-Bari, curiosità e precedenti. Mignani: “Partita complicata”

Sfida d’alta quota quella che attende il Bari nel lunedì di Pasquetta. Dopo aver superato il Benevento, i biancorossi devono difendere il terzo posto dagli assalti del sorprendente Südtirol di Pierpaolo Bisoli. La squadra altoatesina è la vera rivelazione del campionato: è reduce da ben 12 risultati utili consecutivi ed è imbattuta dal 26 dicembre. Non sarà della contesa Andrea Masiello: l’ex difensore del Bari, protagonista dello scandalo calcioscommesse, non sarà convocato per la sfida contro il Bari. Ad annunciarlo, il direttore sportivo del club altoatesino, Paolo Bravo. Südtirol – Bari, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di serie B si giocherà lunedì 10 aprile, alle ore 15.

Annunci

L’avversario – Il Fussball Club Südtirol, anche noto come Südtirol-Alto Adige, Südtirol Bolzano-Bozen o Südtirol, è una società calcistica italiana con sede legale nella città di Bolzano e sede operativa nel comune di Appiano sulla Strada del Vino in provincia di Bolzano. La società è stata fondata a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva Sport Verein Milland, si è poi scissa dalla “società madre” nel 1995, allorché è stata rinominata Football Club Südtirol-Alto Adige e ha adottato i colori sociali bianco-rossi. La denominazione è quindi divenuta F.C. Südtirol nel 2000, anno del trasferimento a Bolzano. La ragione sociale simboleggia l’intenzione del club di rappresentare non solo il capoluogo, ma l’intero territorio della relativa provincia.

In meno di trent’anni il club si è imposto quale realtà calcistica di riferimento in Alto Adige: tra le squadre della provincia vanta infatti il maggior numero di stagioni nel professionismo. Grazie alla vittoria nel girone A della Serie C 2021-2022 ha ottenuto la sua prima storica promozione in Serie B, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver mai raggiunto un simile traguardo nell’epoca del girone unico (in precedenza solo il Bolzano aveva preso parte per un anno alla divisione cadetta, nella stagione 1947-1948, che però era stata momentaneamente ampliata a tre gironi con l’ammissione delle migliori società di Serie C).

I precedenti tra Bari e Südtirol sono soltanto 2 e il bilancio è favorevole agli altoatesini che hanno vinto una volta (1-2 nella Supercoppa di serie C) e costretto al pari i galletti nel match d’andata di questo campionato cadetto (2-2 al San Nicola). Nella gara dello scorso anno, gli uomini allenati da Javorcic sbancarono il ‘San Nicola’ grazie alle reti di De Col e Casiraghi. Per il Bari andò in gol D’Errico. È la prima volta che il Bari gioca al “Druso” di Bolzano.

Doppi ex della sfida: Manuel Marras, Alessandro Micai, Tommaso D’Orazio, Manuel Scavone, Carlo Gervasoni. Simone Motta e Alessio Sestu.

Ex del match saranno: Andrea Masiello, Andrea Schiavone e Filippo Berra, tutti nel Südtirol.

I Tecnici. Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Michele Mignani: “Partita complicata, ma proveremo a fare punti. Il Südtirol è una squadra forte fisicamente e con dei valori. Sono allenati da un bravo tecnico come Bisoli. Dovremo essere solidi e compatti, ma proveremo anche a far gol, dato che concedono davvero poco e sono molto pericolosi nelle ripartenze. Non è una partita diversa dalle altre: dopo il Südtirol troveremo tante altre squadre forti e dovremo disputare molte gare decisive. Voglio fare una puntualizzazione: se non dovesse arrivare la serie A, non dovrà calare l’entusiasmo per quanto fatto in questa stagione. Folorunsho dal primo minuto? Sta meglio, ha più minuti nella gambe. Dobbiamo capire se potrà partire dall’inizio. Maita? Nelle ultime partite è apparso sottotono, ma nell’arco di una stagione può capitare.”

Sull’assenza di Masiello: “Non deve essere per noi un pensiero. È un calciatore cardine del Südtirol , ma sapranno rimpiazzarlo in maniera adeguata. Un giocatore non fa una squadra.” Anche il tecnico del Südtirol, Pierpaolo Bisoli, ha parlato alla vigilia del match: “Abbiamo dei problemi in difesa. Non ci sarà Celli, mentre Belardinelli ha un problema così come Curto. La squadra al momento è in una buona condizione sia fisica che mentale. Contro il Bari sarà una partita importante ma non determinante. Il Bari ha molti buoni giocatori, ma non temo nessuno, fermo restando che ho grande rispetto della squadra di Mignani: sono anche loro una neopromossa e stanno facendo bene”.

PROBABILI FORMAZIONI:



SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, De Col, Zaro, Vinetot, Davi; Rover, Tait, Fiordilino, Lunetta; Odogwu, Mazzocchi. BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maiello, Maita, Benedetti, Bellomo, Antenucci, Cheddira.

Arbitrerà la gara il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Marcello Rossi della sezione di Biella. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, mentre al VAR ci sarà Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).