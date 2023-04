Troppo freddo a Bari, Decaro “riaccende” i termosifoni

Troppo freddo a Bari, il sindaco Decaro “riaccende” i termosifoni. È quanto previsto da un’ordinanza sindacale emanata in data odierna (7 aprile) anche in seguito alle numerose richieste dei cittadini, ma non solo.

L’intento, è quello di “assicurare ai cittadini del territorio comunale condizioni di confort termoigrometrico in considerazione delle previsioni metereologiche che indicano il permanere di temperature minime al di sotto della media stagionale”. Nei prossimi giorni, infatti, sono previste ancora temperature minime che determinano, soprattutto tra la popolazione anziana e i cittadini in condizione di fragilità, disagio e patimento.

In virtù di questo, secondo quanto previsto dall’ordinanza, è stato consentito, con decorrenza immediata, di ampliarare il periodo di esercizio degli impianti termici nel territorio comunale fino al giorno 15 del mese di aprile. La durata di attivazione giornaliera degli impianti però non supererà le quattro ore.