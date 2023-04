Allerta maltempo in Puglia, in arrivo pioggia e temporali

Sarà un weekend all’insegna del maltempo quello delle festività Pasquali, in particolare in Puglia dove, a partire dalle ore 13 di oggi (8 aprile) e per le successive 31 ore, è prevista allerta gialla. È quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile.

In particolare, sono in arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Anche a Bari il meteo non sarà clemente. Già a partire da questo pomeriggio e sino a lunedì, le temperature scenderanno sino a 8 gradi, con piogge sparse, anche a carattere di rovescio.

Foto repertorio