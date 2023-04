Bari, apre nuovo ristorante a Santa Caterina: selezioni per camerieri

Porta Futuro Bari organizza un momento di selezione e confronto per Bacio di Puglia, catena operante nel settore della ristorazione. La selezione riguarda i seguenti profili professionali, in previsione dell’apertura di un nuovo punto ristoro su Bari – Santa Caterina: camerieri, addetti al banco; aiuto cuoco e aiuto pizzaiolo.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione ed è preferibile il possesso di diploma alberghiero. Per partecipare alle selezioni in corso è necessario: compilare il form di adesione: https://rebrand.ly/81f763 e partecipare all’evento muniti di curriculum in formato cartaceo. L’incontro si terrà giovedì 27 aprile 2023 – ore 09:30 presso la sede di Porta Futuro Bari, sita in Via Ravanas n.233 – Ex Manifattura Tabacchi, 70123 Bari

Annunci