Bari, cartelli per proteggere i nidi del fratino

“Anche quest’anno il fratino è tornato e ha nidificato sulle nostre coste, nel tratto di Torre Quetta vicino il canale Valenzano”. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli. “Un ritorno importante che conferma ancora una volta l’ottima qualità dell’acqua e dell’ambiente. E quindi, anche quest’ anno, abbiamo il dovere di tutelarlo anche perche il fratino è una specie a rischio di estinzione che ha scelto le nostre coste per riprodursi. Ecco perché oggi, insieme alla associazione LitorAli, siamo venuti a Torre Quetta per transennare la zona in cui abbiamo trovato le uova e i nidi – continua Petruzzelli – In queste giornate di festa in cui magari veniamo a fare una passeggiata con i nostri amici a 4 zampe o con i bambini e una palla, prestiamo attenzione a non calpestare questa zona dove ci sono i fratini e i loro nidi e a rispettare i divieti di transito. È importante proteggerli!”

Annunci