Bari, chili di pane fresco gettato tra i rifiuti

“Stiamo ritrovando chili di pane fresco buttato fuori dal supermercato”. Accade in particolare a Bari, in via Putignani. A denunciare l’accaduto sono alcuni cittadini, fortemente preoccupati per la situazione e, nello specifico, per lo spreco di un alimento prezioso che, invece, potrebbe finire sulle tavole dei più bisognosi.

“Vorrei invitare i supermercati a donare tutto il cibo non venduto prima di buttarlo – ha evidenziato il cittadino – magari donandolo a chi ne ha bisogno in qualche modo perché vedere scene del genere è davvero terribile” – ha concluso. Non si tratta di un caso isolato, più volte in passato sono state effettuate denunce simili, ragion per cui sono diverse le iniziative nate nel capoluogo pugliese proprio per fare in modo che il cibo non venga sprecato, ma al contrario, donato ai più bisognosi.