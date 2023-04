Bari, controlli serrati per il weekend di Pasqua: “Siate responsabili”

Al via un lungo week end di lavoro per la Polizia Locale di Bari che si prepara ad affrontare le festività pasquali in città. È pronto, infatti, il piano straordinario delle presenze approntato dal Comandate Palumbo. Obiettivo, garantire nei giorni di festa il presidio del territorio e il controllo dei settori di competenza delle Polizie locali.

Entrando più nel dettaglio, per la giornata di domenica 9 aprile, in occasione della Santa Pasqua, saranno dislocate ben 31 pattuglie dedicate alla viabilità distribuite nei 4 turni in cui si suddivide la giornata. A queste si aggiungeranno le 6 pattuglie del servizio annona e le 6 pattuglie che si alterneranno nel presidio del cosiddetto quarto settore, ossia i territori di Palese, Santo Spirito e San Paolo. Per il giorno successivo invece, lunedì 10 aprile, le pattuglie dedicate al servizio di viabilità saranno 28 più le 6 del servizio annona, 5 pattuglie nelle zone del quarto settore e 4 pattuglie del nucleo di Polizia giudiziaria. La Sala Operativa in entrambe le giornate festive resterà aperte e i servizi saranno potenziati attraverso un presidio continuativo di 4 unità dalle ore 7 alle ore 21.

A questo piano si aggiunge un presidio anche sulla SS16 fino a Torre a Mare per eventuali criticità o blocchi stradali e la disponibilità del pickup del servizio di Protezione civile comunale per eventuale assistenza alla viabilità. “L’attenzione della Polizia Locale a queste giornate di festa sarà massima come di consueto. Ci auguriamo che anche i cittadini scelgano comportamenti responsabili specialmente alla guida – dichiara il Comandante Palumbo – il cattivo tempo annunciato purtroppo non è dettagli che aiuta, anzi richiamiamo ancora una volta tutti i cittadini che nelle giornate di festa sceglieranno di spostarsi a prestare la massima attenzione secondo le regole della guida sicura”- ha concluso.