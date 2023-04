Bari, dalle caditoie ai cordoli: pulizie di primavera in via Pitagora

“Pulizie di Primavera” in via Pitagora nel quartiere di Japigia. Le ditte incaricate dal Comune di Bari hanno provveduto a pulire e sanificare tutte le caditoie di via Pitagora e parte di via Peucetia nonché si è proceduto alla riparazione dei cordoli dei marciapiedi pericolosi e vetusti. “Con questo – spiega il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti – non voglio considerare questo intervento di manutenzione ordinaria qualcosa di eccezionale ma solo un’azione atta a perseverare l’obiettivo di recuperare definitivamente questa parte del quartiere Japigia che per 50 anni ha ospitato il mercato giornaliero. Cancellare i segni del passato richiede un po’ di tempo e tanta pazienza. Ce la faremo”.

In via Piragora seguirà il rifacimento di tutto il manto stradale e la nuova segnaletica orizzontale. “Le scelte riguardanti i nuovi stalli per le auto sono state condivise con i cittadini durante un recente incontro con l’assessore Galasso, i consiglieri municipali e i cittadini presso la parrocchia di San Francesco”, conclude Leonetti.

Annunci