Bari, prima incidente poi malore: parrucchiere muore nel suo salone

Non c’è stato nulla da fare per Pasquale Masciavè, parrucchiere e titolare del centro omonimo, situato in via Piccinni. L’uomo, si trovava proprio all’interno del suo negozio quando, secondo quanto emerso, avrebbe avuto un malore causato, presumibilmente, da un incidente avvenuto poco prima sul ponte Garibaldi. È accaduto il sei aprile.

Annunci

L’uomo, secondo quanto raccontato dai soccorritori, giunti subito sul posto dopo la chiamata dei parenti, si era scontrato solo poche ore prime con il sidecar degli sposini americani. Dopo l’incidente però, senza fare ricorso alle cure dei medici si era recato direttamente sul posto di lavoro. I parenti, secondo quanto emerso, hanno appreso la dinamica dell’incidente direttamente dai vigili, sul caso è stata avviata un’indagine.

Adesso sarà l’autopsia del medico legale a chiarire le cause del decesso, la salma si trova al Policlinico di Bari. Di fatto però, si tratta di un grave lutto per la comunità affezionata all’uomo conosciuto come un vero e proprio “maestro del mestiere”. Tantissimi i messaggi di cordoglio.

Foto repertorio