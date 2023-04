Bari, rubata bici a turista: “Ora pessimo ricordo della città”

“Caro sindaco Antonio Decaro, abbiamo un grosso problema con la piccola delinquenza in questa città”. Inizia così un post di denuncia dell’associazione Tazebike di Bari in merito all’ennesimo furto ai danni di un ciclista straniero.

“Dopo l’episodio del sidecar, abbiamo avuto la stessa brutta esperienza di furto con un turista francese che dopo 6 mesi di viaggio in bici per il mondo é capitato a Bari ed è stato derubato di bicicletta e bagagli – si legge nella denuncia – È venuto da noi giovedì per un pezzo di ricambio indispensabile per poter ripartire. Abbiamo fatto di tutto per recuperare il necessario ma invano perché il giorno seguente lo abbiamo chiamato per scoprire che mentre era in libreria e aveva legato la bici ad un palo, la sua bicicletta è stata portata via. Ha dovuto interrompere il viaggio e gli resterà un pessimo ricordo della nostra Bari, croce e delizia dei nostri cuori. Ci siamo sentiti come se gli avessimo rubato noi la bici, in quanto baresi! Possiamo fare qualcosa per aiutarlo?”