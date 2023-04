Bari, San Girolamo si prepara all’estate: 4 offerte per i locali

L’ultimo bando, quello inerente i due locali più grandi ai lati della piastra di San Girolamo, è scaduto ed è stata presentata una sola offerta. Si accende una speranza per l’apertura, dopo tre anni dalla realizzazione, del locale di oltre 400 metri quadri su due livelli, dove all’interno potranno essere avviate attività di bar/ristorazione e di vendita al dettaglio. Andato invece deserto il secondo lotto, quello inerente il locale dal lato opposto della piastra, di 243 metri quadri distribuiti sempre su due livelli più 108 metri quadri di balconi e terrazzo, che sarebbe stato adibito ad attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi nei settori sportivo e/o turistico.

Annunci

L’offerta arrivata per il primo locale è da parte di Impact Surf: ora il Comune la valuterà e in caso di riscontri positivi potrà procedere con l’aggiudicazione della concessione che potrà durare fino a 20 anni.

Sono già in corso le procedure di verifica invece delle domande ricevute per gli altri due bandi. Due le offerte per i due locali da destinare ad attività sportive da parte delle associazioni Big Air e Impact sport con Tana Onda surf. In questo caso gli spazi messi a bando sono al piano terra, uno si estende per 409 metri quadri e il secondo per 468 metri quadri, da concedere per dieci anni al costo di 3.377,50 all’anno. Una l’offerta è arrivata invece per l’unico locale disponibile da adibire ad attività sociali da parte di “Etnie, associazione di promozione sociale”.

Insomma, un risultato comunque positivo rispetto agli anni precedenti quando i bandi andavano sistematicamente deserti. Tanto che il sindaco Antonio Decaro aveva parlato di “pressioni” dietro la mancata partecipazione degli operatori commerciali. Per quest’estate saranno inoltre attivate le quattro telecamere installate dal Comune a presidio proprio dei portici, per anni preda di vandali e teppisti.