Cucina, ricche di vitamine e simbolo di rinascita: in tavola le uova

Simbolo indiscusso delle festività Pasquali poiché legato al concetto di vita e nascita, ma anche, così come narrano le radici della sua simbologia, di origini pagane, alla fertilità e all’eterno ritorno della vita, oggi in tavola portiamo l’uovo, ricco di proprietà benefiche per l’organismo.

Ricco di ferro, fosforo e calcio, l’uovo è un prezioso alleato per la salute. Spicca, tra le sue proprietà, la presenza della vitamina K2, utile per supportare e rinforzare le ossa, soprattutto in fase di crescita. Ma non solo, le uova sono anche ricche di vitamine del gruppo B, in particolare la B12, conosciuta anche come cianocobalamina, preziosissima per il metabolismo dei carboidrati, ma anche grassi e proteine. Ma non solo, le uova sono ricche di vitamina D, necessaria per la crescita delle ossa. Quest’ultima si trova in particolare nel tuorlo.

Inoltre, le uova sono ricche di sali minerali, tra queste il ferro, ma anche fosforo, calcio e sodio. Si tratta di elementi essenziali per l’organismo, in particolare per il cervello. Il consiglio degli esperti, fatta eccezione per chi pratica molto sport, è quello di consumare al massimo due uova a settimana. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera diversa dal solito.

UOVA ALLA CONTADINA, CON CIPOLLA E PEPERONE

In primis, pelate le patate e tagliatele a cubetti. Poi, tritate la cipolla e il peperone. In una padella a parte, fate rosolare la cipolla e il peperone con un filo d’olio. Aggiungete poi le patate e fatele cuocere per circa 10 minuti. Successivamente, tagliate i pomodori a cubetti e aggiungeteli alle patate continuando a cuocere per almeno altri 5 minuti. Infine, rompete le uova sulle patate e coprite con un coperchio lasciando cuocere sino a quando non saranno pronte. Aggiustate di sale, aggiungendo spezie tra cui pepe e paprika e servite caldo.

UOVA CON SPINACI E SALSA DI POMODORO

Tostate alcune fette di pane e disponetele in una teglia, poi distribuite gli spinaci tritati sulle fette di pane aggiungendo inoltre della salsa di pomodoro su di essi. Successivamente, rompete un uovo sopra ogni fetta di pane cospargendo di parmigiano grattugiato e spezie. Infine, lasciate cuocere in forno a 180°C per circa 10-15 minuti, fino a quando le uova saranno cotte.

Foto freepik