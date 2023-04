Incidenti stradali nel Foggiano, due morti in poche ore

27enne è morto e un’altra persona che viaggiava con lui è rimasta ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale che da Lesina conduce a Poggio Imperiale, nel Foggiano. La vittima si chiamava Michelengelo Gaudelli. A quanto si apprende, l’auto guidata da Gaudelli si è scontrata con un’altra vettura che la precedeva, probabilmente durante un sorpasso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare il 27enne. I rilievi sono affidati ai carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Annunci

Un motociclista di 45 anni è morto invece in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 29, nelle vicinanze di San Severo (Foggia). La vittima era in sella a una moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo in curva ed è finito fuori strada. L’uomo è morto sul colpo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. È il secondo incidente mortale che si verifica nel Foggiano nel pomeriggio di oggi: il primo, in cui è morto un automobilista 27enne, è avvenuto lungo la strada che da Lesina conduce a Poggio Imperiale. Ne dà notizia l’Ansa.