Pioggia di proteste per l’uovo del Bari: “Andiamo ai Nas”

Pioggia di proteste oggi per le uova del Bari. C’è chi segnala cattivo odore e chi lo ha addirittura gettato. Tra questi anche il giornalista e commentatore sportivo Max Boccasile che ha duramente contestato sui social l’uovo del Bari soprattutto per il cattivo odore. Sotto il suo video sui social decine di commenti simili. C’è anche chi è pronto a rivolgersi ai Nas. E chi ha avviato un sondaggio proprio per capire se si è trattato di un problema diffuso.

Annunci

Ma non manca chi non ha trovato problemi sul cioccolato, ma sulle sorprese considerate poco soddisfacenti. (foto ssc bari)