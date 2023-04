Bari, auto distrutta dai ladri a San Girolamo

Amara sorpresa questa mattina nel giorno di Pasquetta per alcuni residenti di San Girolamo che hanno trovato la loro auto completamente devastata dai ladri. Il veicolo era parcheggiato in via Leoncavallo: qualcuno ha rotto tutti i finestrini, non si sa se nel tentativo di rubarla o per un atto vandalico. I residenti hanno denunciato il fatto sui social e ai carabinieri. Si cercherà di visionare i filmati delle telecamere per risalire ai responsabili.

“Sono amareggiato – racconta il proprietario a Borderline24 – ho subito danni per migliaia di euro. Non ne capisco la ragione, davvero. È necessaria più sicurezza in città, non è possibile scendere in strada e trovare un danno così”. L’appello è al sindaco Antonio Decaro affinché venga garantito un maggiore presidio di forze dell’ordine nel quartiere.

(Foto facebook)