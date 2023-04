Nuove piste ciclabili a Bari: tocca al sottovia Quintino Sella

La prossima pista ciclabile che sarà realizzata sarà quella del sottovia Quintino Sella. I lavori partiranno entro l’autunno. Si tratta di un progetto da due milioni di euro che consisterà nella riqualificazione di tutta la carreggiata del sottopasso Quintino Sella, da via Capruzzi a corso Italia, attraverso l’adeguamento della sezione stradale, la manutenzione dei marciapiedi e l’inserimento di un nuovo tratto di percorso ciclabile a due corsie sul lato interno.

Il percorso sarà poi collegato con le piste ciclabili light che saranno realizzate in via Quintino Sella e in via De Rossi. Nel primo caso la pista sarà realizzata dal lato della corsia dei bus, nel secondo caso sarà invece molto simile a quella di corso Vittorio Emanuele con una sezione dedicata, al fianco della sosta delle auto.

Un’altra pista light sorgerà dal sottopasso del Marconi fino a via Masaniello per poi proseguire per via Peucetia fino alle due rotatorie di viale Magna Grecia.

Il piano del Comune prevede per i prossimi anni la realizzazione complessiva di 36 chilometri di nuove piste, per una spesa di 54 milioni e 900mila euro. Tra queste anche la nuova pista che collegherà il porto di Santo Spirito con quello di Palese.