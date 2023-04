Morachioli fa volare i galletti: Südtirol Bari 0-1

E’ festa grande per il Bari. La squadra di Mignani vince il big match del lunedì di Pasquetta grazie ad una “zampata” di Morachioli nei minuti di recupero. Gara molto tirata quella del ‘Druso’ con le due squadre che hanno badato a non concerdere spazi e profondità. Occorreva una giocata o un episodio per sbloccare il match ed è stata abile e fortunata la squadra di Mignani a confezionare l’azione del gol vittoria nel minuti di recupero. Biancorossi che si portano a 56 punti in classifica a 4 punti dal Genoa .

SCELTE INIZIALI: Si disputa al “Druso” di Bolzano il big match della 32^ giornata del campionato di serie B. Scendono in campo il Bari di Michele Mignani, terza forza del torneo e il Südtirol di Pierpaolo Bisoli distanziato di un solo punto dai pugliesi.

Per la sfida agli altoatesini, il tecnico Mignani ritrova Ahmad Benali, mentre si è fermato nella rifinitura l’attaccante Aurelien Scheidler per un fastidio muscolare. Mignani schiera i suoi con il 4-3-1-2: confermato il blocco difensivo e di centrocampo. La grande novità è il ritorno di Folorunsho sulla trequarti alle spalle di Antenucci e Cheddira.

Nel Südtirol, mister Bisoli deve rinunciare a Celli, Masiello e Belardinelli. Il trainer nativo di Porretta Terme schiera i suoi con il 4-4-2 : recupera Curto, in attacco c’è Odogwu.

PRIMO TEMPO: I biancorossi provano subito ad imporre il proprio ritmo e a fare la gara. Ma il primo squillo del match è del Sudtirol al minuto 6 con Lunetta che prova a pescare il jolly dalla distanza, ma il suo tiro si perde alto sulla porta difesa da Caprile. Insiste la squadra di Bisoli e, al minuto 11, Tait conclude verso la porta biancorossa, ma Vicari intercetta la conclusione del calciatore altoatesino. Si vede il Bari al minuto 18 con Folorunsho che tenta la botta dalla distanza, ma Poluzzi è attento e devia in corner. Il Bari perde Maiello al minuto 34 per infortunio: al suo posto Benali. La partita scivola via stancamente sino al recupero, quando gli uomini di Mignani hanno una clamorosa chance al minuto 46 con Cheddira che, a due passi da Poluzzi, viene contrastato efficacemente da De Col. Il primo tempo va in archivio sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per la squadra di casa: fuori Mazzocchi dentro Rover. E’ del Sudtirol la prima chance del secondo tempo al minuto 54: Casiraghi tira verso la porta di Caprile, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa barese. Ci prova anche Antenucci al minuto 66, ma il suo tiro è parato da Poluzzi. Primi cambi per Mignani al minuto 70: fuori Antenucci e Cheddira, dentro Morachioli e Ceter. La squadra di Bisoli si rende pericolosa al minuto 73: sponda di Odogwu per Rover che calcia male. Tenta il jolly dalla distanza Maita, ma con poca fortuna al minuto 83. Ancora un cambio per Mignani al minuto 88: fuori Benedetti dentro Molina. La squadra altoatesina resta in dieci al minuto 91: Pompetti entra col piede alto sulla caviglia di Folorunsho. Cartellino rosso inevitabile. E il Bari ne approfitta al minuto 94 con Morachioli, lesto ad infilare Poluzzi su assist di tacco di Ceter. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Guida. Südtirol Bari è storia: al ‘Druso’ termina 1 -0 per i galletti.

PAGELLE: Ceter illumina, Morachioli decide

Caprile 6 Pucino 6 Di Cesare 6,5 Vicari 6,5 Mazzotta 6 Maita 6 Maiello 6 (34′ Benali 6), Benedetti 6 (88′ Molina sv) Folorunsho 6,5 Antenucci 5,5 (70′ Morachioli 7 ) Cheddira 5 (70′ Ceter 7)

Mignani 7

Risultato finale: 0 – 1

Marcatori: 94′ Morachioli

Ammoniti: Vicari

Espulsi: Pompetti

Angoli: 5 – 8

Spettatori: dato non comunicato.

FORMAZIONI INIZIALI:

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Curto, Vinetot, Fiordilino, Lunetta, Mazzocchi, Casiraghi, Zaro, Tait (c), De Col, Odogwu

Panchina: Minelli, Berra, Siega, Carretta, Cisse, Rover, Eklu Shaka, Pompetti, Davi, Larrivey, Giorgini, Schiavone

BARI (4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Folorunsho, Antenucci, Cheddira

Panchina: Frattali, Benali, Esposito, Botta, Morachioli, Zuzek, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Assistenti: Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Marcello Rossi della sezione di Biella. Quarto uomo: Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, mentre al VAR ci sarà Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).

(Foto sscbari)