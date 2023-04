Terzo incidente nel Foggiano: muore sul colpo 65enne

Un 65enne è morto in un incidente questa mattinata sulla strada statale 90, nei pressi di Foggia. L’uomo, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto e, dopo aver sfondato il guard rail, è finito vicino a un torrente. Il 65enne, sbalzato fuori dall’abitacolo, è morto sul colpo. Indagano i carabinieri. Questo è il terzo incidente mortale dopo i due che si sono verificati ieri nel Foggiano, in cui sono morti un 27enne e un 45enne

