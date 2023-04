Tra shopping e pranzi nei ristoranti, Pasquetta “bagnata” in Puglia

Molti hanno cambiato i loro programmi a causa delle previsioni non rosee per questa Pasquetta. Ma c’è chi non ha voluto rinunciare alla gita fuori porta in campagna o al pranzo in ristorante (con prezzi medi intorno ai 60 euro a persona). Oggi doveva essere la giornata anche di inaugurazione per la spiaggia di Torre Quetta con una grande festa che però è stata rinviata al 22 aprile. I chioschetti saranno ugualmente aperti, anche perché per la serata si attende un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Annunci

Confermate anche diverse sagre come quella della zampina di Sammichele. Così come accaduto nella giornata di ieri, anche per oggi musei, castelli e parchi Archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia saranno aperti al pubblico secondo il consueto piano tariffario. I siti che abitualmente il lunedì osservano la giornata di chiusura, a Pasquetta saranno regolarmente fruibili, rinunciando alla chiusura settimanale o, in pochissimi casi, posticipandola.

Le ricorrenze pasquali diventano, altresì, occasione per visitare il Teatro romano di Lecce, unico esemplare messo in luce in Puglia. Le visite in programma oggi, 10 aprile, sia di mattina che di pomeriggio, saranno gratuite e solo su prenotazione (info e prenotazioni sul portale www.visiteanfiteatrolecce.it). Nelle prossime settimane sarà, invece, possibile visitare il cantiere dell’Anfiteatro romano di Lecce, in cui di recente sono cominciati i lavori di restauro e miglioramento dell’accessibilità; uno speciale “dietro le quinte” per coinvolgere il pubblico nei lavori in corso.

Ed infine lo shopping. Alcuni centri commerciali hanno deciso di aprire nella giornata odierna: è il caso ad esempio di Bari Blu o del Parco commerciale Casamassima. Porte chiuse come da tradizione invece per gli iper della Coop.