Anniversario della fondazione della Polizia: cerimonia a Bari

La Polizia di Stato celebra il 171° anniversario della sua Fondazione. Un appuntamento che anche quest’anno vedrà una celebrazione nazionale nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma e cerimonie territoriali organizzate dalle Questure. Al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci Sempre”, la Polizia di Stato celebra domani l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le sue donne ed i suoi uomini ed il loro lavoro quotidiano tra la gente, insieme a tutti i poliziotti che hanno perso la vita nell’esercizio del dovere.

In questi 171 anni, la Polizia di Stato si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Il 171° anniversario della Polizia di Stato costituisce anche l’occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della Polizia Scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche, ed i 100 anni dell’Interpol organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia ed al contrasto del crimine internazionale. Il Segretario Generale di Interpol Jürgen Stock sarà presente alla cerimonia. Inoltre, il Presidente della Repubblica concederà quest’anno la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili.

L’evento del 12 aprile al Pincio sarà trasmesso in diretta da Rai1 dalle ore 10.50, mentre sarà possibile seguire la diretta anche sul canale YouTube Polizia di Stato https://www.youtube.com/watch?v=cG_K7sqx-Sc e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it oltre che sui canali social della Polizia di Stato e attraverso il live twitting dall’account @poliziadistato, con l’hashtag #AnniversarioPolizia, nonché nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”.

A Bari, alle ore 9 sarà deposta una corona di alloro in ricordo dei caduti della Polizia presso il monumento a loro dedicato all’interno del Centro Polifunzionale di Via Cacudi n. 3.

Alle ore 10.30 presso il Teatro Margherita, si terrà la cerimonia istituzionale alla presenza del Prefetto di Bari e delle massime autorità civili religiose e militari oltre che di tre scolaresche di alcuni Istituti Secondari superiori della città; durante la cerimonia sarà data lettura dei messaggi istituzionali pervenuti dalle più alte cariche dello Stato ed il Questore di Bari, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza dr. Giovanni SIGNER farà un bilancio dell’attività della Polizia di Stato nel nostro territorio. Verranno poi consegnati riconoscimenti ai poliziotti che più si sono distinti in operazioni di polizia giudiziaria e pubblico soccorso.

Dalla mattina, nei pressi dell’ingresso del teatro saranno presenti moto storiche ed una pattuglia ippomontata della Polizia di Stato; all’interno saranno allestiti stand ed un punto informativo nel quale verranno illustrate ai più giovani le prospettive professionali offerte dall’Amministrazione.