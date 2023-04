Bari, Crazy J di ‘Mare Fuori’ a passeggio per le strade della città

Clara Soccini alias Giulia Crazy J. nella famosa serie Tv “Mare Fuori” è stata immortalata tra le strade di Bari. Ha soggiornato in un albergo centralissimo della città per trascorrere due giorni all’insegna del relax nel capoluogo pugliese. L’attrice ha pranzato anche in un noto ristorante del quartiere murattiano.

Soccini è una attrice e cantante italiana. Classe 1999 è conosciuta per il ruolo di Giulia in Mare Fuori, la popolare serie televisiva Rai che ha battuto ogni record di visualizzazioni in streaming sul portale Raiplay. Entrata nella serie dalla terza stagione, interpreta la parte di una trapper milanese il cui nome d’arte è Crazy J.

(foto Facebook)