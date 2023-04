Bari, è emergenza discariche a Palese: l’appello

Discariche nelle campagne circostanze e situazione fuori controllo. Il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, ha chiesto di riunire un tavolo tecnico per la situazione emergenziale che i residenti di Palese denunciano da tempo. “Sull’abbandono dei rifiuti in giro per la città non mollo di un centimetro”, scrive Cavone. “Nei prossimi giorni – prosegue – ci sarà come già vi avevo anticipato, un tavolo tecnico per contrastare questo fenomeno che purtroppo dilaga. Approfitto – prosegue ancora – per esprimere il mio totale appoggio a tutti i proprietari terrieri che continuano a vedersi invase la campagne da rifiuti e si vedono recapitate lettere a casa con richiesta di rimozione degli stessi, per una legge che non proprio condivido”. L’assessore ai rifiuti Pietro Petruzzelli si è detto disponibile a rispondere alla richiesta di Cavone.

Annunci