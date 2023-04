Bari, luci sul ponte Adriatico: lavori in corso

Interventi in corso per riparare le luci sul ponte Adriatico. Riprenderanno oggi i lavori per la sistemazione dell’illuminazione sul ponte che collega via Tommaso Fiore con viale Tatarella. I tecnici stanno provvedendo alla verifica delle linee elettriche di alimentazione, con conseguente sostituzione delle apparecchiature con alto tasso di fuori servizio.

Annunci

L’intervento è previsto per le apparecchiature sottese ai due quadri elettrici di competenza: il primo posizionato in maniera prospiciente alla rotonda con via Giuseppe Sangiorgi e il secondo alla rotonda con corso della Carboneria. La somma prevista per l’intervento è di 50mila euro. I tecnici quindi verificheranno le 80 luci presenti e interverranno lì dove sarà necessario.

Intanto dovrebbero partire per l’estate i lavori per mettere in sicurezza ed aprire finalmente la pista ciclabile: il progetto riguarda la fornitura di dispositivi paracolpi che saranno installati a protezione delle barriere guard rail del ponte Adriatico, indispensabili per attivare il percorso riservato alle due ruote. Si tratta di elementi in poliuretano che saranno realizzati su misurae posizionati in corrispondenza dei montanti e delle lame delle barriere esistenti, per l’intera lunghezza del ponte (circa un chilometro comprese le rampe, su entrambi i lati). Il costo dell’intervento aggiudicato è stato di 300mila euro.