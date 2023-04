Incidente nel giorno di Pasqua a Bitonto, muore docente

Addio all’insegnante di Bitonto Marianna Schettini, morta in un incidente stradale il giorno di Pasqua. La donna di 51 anni, docente al comprensivo “Modugno-Rutigliano-Roadeo”, stava viaggiando a bordo della sua auto sulla strada provinciale 97, all’altezza di Mellitto. La sua auto si è scontrata con un’altra che viaggiava in direzione Cassano e che – dai primi accertamenti – avrebbe perso il controllo centrando in pieno la vettura della docente. Anche un’altra donna è rimasta ferita. Il mondo della scuola di Bitonto è sconvolto dalla tragica notizia.

