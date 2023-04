Lecce, è morto il giudice Paolo Moroni: aveva 56 anni

E’ morto questa mattina colto da un malore, Paolo Moroni giudice al Tribunale di Lecce e magistrato di Corte d’Appello. Moroni, classe 66, era fermo in macchina in via Spacciante, a Monteroni, comune a pochi chilometri da Lecce dove risiedeva da qualche anno, quando si è accasciato ed è morto. Di origini abruzzesi, non era sposato e non aveva figli. Era arrivato nel palazzo di giustizia salentino nel 1999. Il presidente del Tribunale, Tanisi: “Era un giudice preparato, e attento, ma anche una persona dotata di una cultura raffinata con cui si poteva parlare per ore”

