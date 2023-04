Proteste per le uova del Bari, Dolci Preziosi: “Verifiche in corso”

Non si placano le proteste sulle uova di Pasqua del Bari: in tanti hanno lamentato cattivo odore e anche sapore “sgradevole”. C’è chi è pronto a fare analizzare l’uovo per andare più a fondo della vicenda. Il caso è stato sollevato sui social dal commentatore sportivo Max Boccasile, come raccontato da Borderline24.

Sulla questione interviene la casa produttrice delle uova Dolci Preziosi: “Borderline24, ringraziamo per la segnalazione di cui abbiamo subito preso atto. Da sempre operiamo con elevati standard qualitativi e di sicurezza, per garantire una qualità in linea con le aspettative dei nostri consumatori. Il nostro ufficio qualità è stato prontamente informato in modo da provvedere alle opportune verifiche. Rammaricati per l’accaduto, sarà nostra premura fornire un aggiornamento al più presto”. (Foto ssc bari)