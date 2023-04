Ragazzi aggrediti per strada a Barletta: “Picchiati selvaggiamente”

“No alla violenza”. È il coro univoco dell’Ordine degli Avvocati di Trani, solidali con la collega i cui figli sono stati aggrediti per strada. I fatti, risalgono in particolare allo scorso 8 aprile, giornata in cui, due ventenni, sarebbero stati aggrediti al volto da una donna in corso Garibaldi a Barletta.

“Esprimo a nome personale e dell’intero Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani – ha detto il Presidente del Coa Francesco Logrieco – la piena solidarietà nei confronti della collega i cui figli sono stati selvaggiamente picchiati per strada. Una violenza insensata, qualunque siano le ragioni che l’hanno provocata, che ha costretto i due giovanissimi a dover ricorrere ad un intervento chirurgico. L’Ordine degli Avvocati di Trani è da sempre impegnato in progetti di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva. Pertanto non può che dolersi dell’accaduto formulando gli auguri di una pronta guarigione ai due ragazzi e di vicinanza umana e professionale alla collega andriese colpita così duramente negli affetti più cari” – conclude.

Foto repertorio