Bari, conclusi gli interventi di riparazioni luci sul ponte Adriatico

Sono terminati gli interventi di riparazione delle luci sul ponte Adriatico e sulla rotatoria di via Tommaso Fiore, nel quartiere Libertà.

Annunci

A darne notizia il presidente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti, che in un post sui social ha ricordato che “l’intervento ha consentito la sostituzione di circa 80 corpi illuminanti con altri più performanti provvisti di un valore ‘lum’ molto maggiore rispetto ai precedenti che consente una migliore illuminazione del ponte.

Questa estate – ha precisato ancora il presidente – dovrebbero partire i lavori per mettere in sicurezza la pista ciclabile. Il progetto riguarda la fornitura di dispositivi paracolpi che saranno installati a protezione delle barriere guard rail del ponte Adriatico, indispensabili per attivare il percorso riservato alle due ruote.

Anche questo risultato – in linea con le richieste ricevute dai cittadine nell’ambito della politica partecipata del quartiere, va a migliorare ulteriormente la riqualificazione di questa parte della città e porta avanti l’obiettivo che, con l’assessore Galasso & staff ripartizione Lavori Pubblici, portiamo avanti per rendere il Municipio 1 sempre più smart”.